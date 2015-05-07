У Києві 9 травня чергуватимуть понад 5 тисяч силовиків і "бронегрупи" зі снайперами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник ГУ МВС України в м. Києві Олександр Терещук.

“Є повна взаємодія зі структурами правоохоронних органів, які знаходяться в місті Києві (управлінням СБУ, органами прокуратури, Держслужби з надзвичайних ситуацій — УНІАН). На 8 травня ми плануємо понад 4 тис. співробітників міліції, на 9 — понад 5 тисяч. Це багато, але ситуація цього вимагає”, - сказав Терещук.

Він також зазначив, що, крім працівників правоохоронних органів, до охорони правопорядку залучатимуться близько тисячі громадських активістів, а також представники приватних охоронних структур.

За словами Терещука, також у Києві буде виведено на охорону порядку парні кінні патрулі в тих місцях, де виникне необхідність.

Водночас, він зазначив, що 8 травня з 20.00 до 22.00 буде перекрито рух транспорту на Хрещатик, 9, 10 й 11 травня — з 10.00 до 22.00.

Терещук зазначив, що у вказані дні у столиці буде збільшена кількість так званих “бронегруп”, які чергуватимуть у спецавтомобілях і будуть озброєні від пістолета до автомата і снайперської гвинтівки”.

Крім того, Терещук поінформував, що в місцях скупчення людей у столиці утричі буде збільшена присутність вибухотехніків і кінологів, які, в тому числі, будуть із різних регіонів.

“Постараємось працювати толерантно, законно і ніяк інакше... Міліція готова сьогодні працювати й активно реагувати”, - запевнив він.

Начальник київського главку міліції закликав громадян із порозумінням ставитись до певних можливих незручностей, а також повідомляти міліції у разі виявлення підозрілих предметів.

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Терещук додав, що на сьогодні для участі у масових заходах подано 13 заявок від різних громадсько-політичних об'єднань, загальна ймовірна кількість учасників у цих заходах зараз підраховується.

Своєю чергою присутній на брифінгу в. о. начальника Державного департаменту ДАІ МВС України Олександр Єршов поінформував, що у Києві буде організовано три кільця ДАІ для перевірки транспорту, а також на об'їзних дорогах і у центрі міста.

За словами Єршова, для забезпечення руху транспорту створено спеціальні мобільні групи, які пересуватимуться Києвом. Крім того особовий склад ретельно перевірятиме транспортні засоби на предмет виявлення і вилучення зброї або вибухівки, яка може створити небезпеку для життя і здоров'я громадян.

Як повідомляв УНІАН, за даними КМДА, у Києві 9 травня планується проведення низки масових заходів, що організовують як міська влада, представники громадських організацій, а також партія «Опозиційний блок» та Комуністична партія України.

Зокрема, партія «Опозиційний блок» має намір провести акцію з нагоди «70-річчя Великої Вітчизняної війни», заявивши попередньо про участь в ній 20 тис. осіб. Акція розпочнеться о 10.00 та планується, що буде завершена до 14.00.

Комуністи подали заявку на проведення заходу, присвяченого «70-й річниці Перемоги радянського народу у Великій вітчизняній війні», яку організовують у парку Вічної слави. Заявлено участь 2 тис. осіб. Захід триватиме з 10.30 до 12.00.

Крім того, Організація ветеранів України проведе 9 травня ходу від Меморіального комплексу «Національний музей Великої вітчизняної війни» до скульптурно-архітектурної композиції «Форсування Дніпра». Передбачається, що участь в акції візьмуть також 2 тис. осіб. Триватиме захід з 11.00 до 13.00.