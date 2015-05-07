У Києві представлена фотолітопис-трилогія «Майдан: Революція гідності»

Як передає кореспондент УНІАН, під час представлення трилогії більше 100 екземплярів було передано голові громадської організації «Об'єднання сімей Небесної Сотні» Тамарі Швець для передачі сім'ям Героїв Небесної Сотні.

Керівник проекту - один з комендантів Майдану, народний депутат, представник президента України у Верховній Раді Степан Кубів повідомив, що видання є спільним проектом низки громадських організацій та сімей Героїв Небесної Сотні активістів, який реалізовувався за партнерської підтримки Держкомітету телебачення і радіомовлення України, інформаційних агентств УНІАН, «Укрінформ», видавничих колективів.

Кубів також подякував за допомогу українських діаспор у світі, які долучаються до проекту.

До складу представленої трилогії увійшли книги «Студентський майдан», «Революція гідності» і «Небесна Сотня».

«Там немає підписів, там немає переліку, тому що неможливо помістити учасників – їх понад 11 млн було на Евромайдане в Києві, на Майданах у регіонах. Але там є дух, є цінності... Це правдиві фотографії, де кожен, коли буде дивитися їх, зможе знайти багато спільних друзів, загальних випадків, які були на межі життя і смерті. І є багато фотографій, які вже не можна побачити, які були спалені, знищені режимом... Але найголовніше, що ці фотографії будуть вивчатися істориками, тому що фотографії - це факт, фотолітопис – це факти історії, дуже важливі факти. Тому що це публіцистика, яку не спотворити і змінити», - сказав Кубів.

За його словами, проект буде розвиватися, і вже створена англомовна версія фотоальбому і випущені сигнальні примірники. Також планується створити електронну версію фотолітопису, продовжити переклад на інші мови, а також продовжити опис подій Майдану і періоду після його завершення.

«Жодної державної копійки в проекті немає. Проект і надалі буде реалізовуватися за таким принципом», - сказав він.

Найближчим часом буде здійснено випуск тематичної магнітної продукції, і «це буде різноманітний набір високої якості. Цей проект вже затверджений, розроблений і буквально з другої половини травня він буде реалізовуватися», - сказав Кубів.

Представлена літопис видана тиражем близько тисячі примірників. Книги передбачається поширити через залучених меценатів та спонсорів серед учасників Майдану і Революції гідності, а також передати в громадські організації, науково-історичні установи, школи, бібліотеки і т. п.

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За словами Кубіва, мета – щоб книги згодом потрапили в кожну українську сім'ю, оскільки фактично кожна сім'я була причетна до подій Майдану і повинна мати спогади про це.

У свою чергу Швець від імені сімей Героїв Небесної Сотні подякувала за проект, який дозволяє зберегти пам'ять про людей і події Майдану. «Люди, які вклали в ці книги свою душу, продовжують підтримувати той вогник, який запалили наші рідні. Це для нас, мабуть, найважливіше, це важливо для майбутніх поколінь», - сказала вона.