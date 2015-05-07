Київського суддю підозрюють у незаконних рішеннях проти євромайданівців

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Встановлено, що слідча суддя на підставі необґрунтованих клопотань слідчих Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві, протиправно погоджених прокурором районної прокуратури, 26 січня 2014 року ухвалила постанову про обрання двом незаконно притягнутим до кримінальної відповідальності учасникам мирних акцій запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Досудове слідство на даний момент завершено, йде процес ознайомлення підозрюваної з матеріалами кримінальної справи.

Раніше повідомлялося, що Конституційний Суд України відмовився перенести розгляд справи про конституційність ряду норм закону про люстрацію.

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