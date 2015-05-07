У столичному ботсаду відсвяткують День матері: планують нагородити волонтерок і висадити сакури

Як підкреслила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, київська міська влада прагне запровадити нові традиції вшанування жінки-матері та відзначення цього свята, повідомляється на офіційному порталі КМДА.

«Святкування дня матері у 2015 році має на меті актуалізувати образ сучасної жінки-матері, яка успішно поєднує материнство, кар’єру та громадську діяльність. І наше головне завдання – вшанувати тих жінок, які в ці складні часи активно працюють заради досягнення миру. Саме тому, в першу чергу, ми хочемо відзначити волонтерок, які щодня роблять подвиги заради тих, хто зараз перебуває на фронті», – зазначила вона.

Під час заходу також заплановане висадження саджанців японських сакур та кущів півоній представниками влади і волонтерами. На свято запрошені перша леді Марина Порошенко та керівництво міста Києва, народні депутати та депутати Київської міської ради, представники громадських та неурядових організацій.

Гості й учасники свята зможуть взяти участь у майстер-класах із виготовлення оберегів для мам та волонтерок, відвідати ярмарку солодощів та виробів ручної роботи. Кошти, зібрані під час дегустації солодощів та продажу творчих робіт, будуть передані родинам загиблих та поранених український військових.

Захід організований Київською міською державною адміністрацією та Київським міським центром сім’ї «Родинний дім» з ініціативи міжфракційного об’єднання «Рівні можливості» Верховної Ради України та міжфракційного об’єднання «За рівні можливості» Київської міської ради.

«Депутати-жінки Київради та Верховної Ради об’єдналися, щоб організувати таке креативне та незвичайне свято. Адже на свіжому повітрі, коли природа розквітла всіма барвами весни, будь-яка родина зможе не лише прогулятися, а й долучитися до свята, висадити дерево або навчити своїх дітей власноруч створювати листівки та обереги своїми руками. Тож запрошуємо всіх киян та гостей міста завітати на святкування Дня найріднішої для кожного людини – матері», – додала Ганна Старостенко.