ЗМІ: Київське метро купує підшипники в російського офшору з переплатою в чотири рази

11:14, 07 травня 2015
Київ
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КП «Київський Метрополітен» 28 квітня за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ «ЄПК Україна» на постачання підшипників на суму 5,69 млн грн. 

Київський метрополітен провів підозрілий тендер / wikimedia.org

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель», пишуть Наші Гроші.

Замовлено 2 690 шт. різних підшипників, 12 видів.

Компанія «ЄПК Україна» заснована наприкінці 2013 р. в Запоріжжі. Офіційним власником є віргінський оффшор «Дірфілд Юніверсал ІНК». Директором є Володимир Собакар, який також очолює фірму з аналогічною назвою Іноземне підприємство «Торговий дім ЄПК-Запоріжжя». Вона приписана за однією адресою й з має той самий телефон, що і переможець тендеру, і належить однойменному московському торговому дому, який входить у російську групу компаній «ЕПК» («Европейская подшипниковая корпорация»).

Читайте такожЛатиш, який продав Україні «вишку Бойка», отримав орден від Путіна і відкрив казино в ЛондоніТендерні ціни на деякі види замовленої продукції суттєво відрізняються від цін, які можна знайти на сайтах у російських постачальників. Наприклад підшипник 30-32315 ЛМ метрополітен купує за 1 656 грн., тоді як у Росії його продають за 1 180 руб, тобто 483 грн. – у чотири рази дешевше. Також підшипник 30-32613 М законтрактували по 1 258 грн./шт., у Росії він коштує 982 руб., тобто 402 грн. – у три рази дешевше.

На участь у тендері подавалося ще дві компанії: запорізьке ТОВ «Промсервісгруп» Ірини Романенко (6,03 млн грн.) і київське ТОВ «Альтіма-Груп» Дар’ї Александрової (3,22 млн грн.). Єдиним критерієм оцінювання пропозицій була ціна, однак удвічі дешевша пропозиція «Альтіми» акцептована не була. Протоколу відхилення цієї компанії на «ВДЗ» також нема.

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