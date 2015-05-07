Київському фунікулеру сьогодні виповнюється 110 років

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на КП «Київпастранс», до відзначення 110-ї річниці фунікулера проводиться комплекс різних маркетингових та інформаційних заходів.

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Фунікулер будувався впродовж 1902-1905 років. Урочисте відкриття Михайлівського механічного підйому відбулося 7 травня 1905 року, а перевезення пасажирів розпочалося з 8 травня. Він з’єднав верхню терасу Михайлівської гори (тепер Володимирська) з вулицею Боричів Тік. Колія фунікулера була завдовжки 200 м із двоколійним роз’їздом посередині. Перші вагони були напіввідкритими і вміщували по 70 пасажирів кожний.

За час існування фунікулер декілька разів реконструювали. Востаннє фунікулер був оновлений у 2013 році.

Розрахунковий обсяг пасажирських перевезень фунікулера становить 4 млн чоловік за рік, хоч фактичні обсяги можуть сягати і 7,7 млн пасажирів. Залежно від пори року послугами фунікулера щодоби користуються від 7 до 15 тис. осіб.