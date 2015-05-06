Радуцький: нашій молоді є з кого брати приклад

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації (КМДА), в ході зустрічі Михайло Радуцький привітав присутніх з 70-ю річницею Перемоги. Учасники заходу вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

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«Дуже важко говорити про перемогу над нацистськими загарбниками в той час, коли Україна втрачає найкращих своїх синів і знову бореться з окупацією. Через 70 років після завершення Другої світової війни ми змушені відстоювати свою територіальну та національну цілісність. Ви воювали для того, щоб Україна процвітала як незалежна держава, а над українцями панувало мирне небо», – сказав заступник голови КМДА.

Він подякував ветеранам за їхню хоробрість, безстрашність і відданість своїй Батьківщині, адже саме ці люди свого часу подарували нам мир та спокій.

«Ми пишаємося, що ви у непростий для країни час поряд зі своїми спогадами показуєте молодому поколінню свій подвиг, вселяєте в їхні серця патріотизм, а в душі – хоробрість та незламність духу. Саме з вас повинна брати приклад молодь і перемагати ворога у будь-якому його прояві. Ми низько вклоняємось перед вами та щиро дякуємо за ваш подвиг», – наголосив Михайло Радуцький.