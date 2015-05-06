На Андріївському узвозі встановлюють дорожні бар'єри проти автомобілів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що проїзд обмежується з метою збереження історико-архітектурної цінності найстарішої вулиці столиці.

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За даними Подільської РДА, в тестовому режимі система вже працює на перетині вулиць Андріївський узвіз – Боричів тік.

Відзначається, що біля Андріївської церкви тривають роботи з прокладання необхідних комунікацій та встановлення обладнання. «З'їзд з узвозу на вулицю Воздвиженську поки чекає своєї черги», - йдеться в повідомленні.

«За попередньою інформацією замовника робіт КП «Інженерний центр», всі дорожні бар'єри в тестовому режимі повинні запрацювати до 9 травня», - повідомляють в РДА.

Після тестових випробувань і налагодження системи диспетчеризації вона буде передана на обслуговування комунальному підприємству «Поділ-благоустрій».

Передбачається, що після установки металевих дорожніх бар'єрів по проїжджій частині зможуть їздити лише мешканці узвозу, власники установ і закладів, що працюють на узвозі, і спецтранспорт: швидка допомога, пожежна служба, сміттєвози і дорожники.

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року мер міста Віталій Кличко заявив, що столичний Андріївський узвіз зроблять повністю пішохідним відразу після завершення ремонтних робіт на вулиці Хрещатик (де відновлювали асфальт після того, як були розібрані барикади Майдану – УНІАН).