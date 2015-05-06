У Київраді зібралися дати старт демонтажу комуністичної символіки в метро

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні цей проект підтримали члени Постійної комісії Київради з питань культури та туризму.

Документ підготовлено депутатом Київської міської ради Русланом Андрійком.

Згідно з проектом рішення, наразі об’єкти оздоблення станцій метрополітену, що підлягатимуть демонтажу як комуністична символіка, виявлені на 9 станціях: «Героїв Дніпра» (емблема сухопутних військ СРСР, емблема військово-повітряних сил СРСР та емблема військово-морського флоту СРСР на дверцятах колійної стіни, а також смуги з різних видів полірованого каменю, що символізують кольори стрічки ордена Слави та зображення радянської зірки на колонах); «Вокзальна» (медальйони «Велика Вітчизняна війна», «Возз'єднання українських земель, 1939 рік», «В сім'ї вольній, новій», «За владу рад»); «Арсенальна» (радянські зірки на декоративних решітках); «Університет» (радянські зірки на лампах освітлення); «Палац Україна» (мозаїка солдата робітничо-селянської червоної армія у торці центрального залу, а також зірки червоної армії та радянської армії на колійній стіні); «Шулявська» (композиція в торці центрального залу, написи комуністичних гасел на карнизі); «Берестейська» (серп і молот на дверцятах колійної стіни); «Либідська» (композиція радянських зірок в торці центрального залу та зображення радянської зірки на дверцятах колійної стіни); «Політехнічний інститут» (барельєф в торці центрального залу).

«З приводу переліку, відсотків на 99 можна гарантувати, що ми охопили фактично все, що можна було охопити в київському метрополітені», - сказав на засіданні помічник-консультант депутата Радислав Дутка, пояснивши, що Андрійко наразі перебуває в зоні АТО.

Проект рішення передбачає, що демонтаж вищезазначеної символіки буде здійснювати КП «Київський метрополітен» за власні кошти, Департамент міського благоустрою КМДА забезпечить складування демонтованих об’єктів.

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Під час обговорення проекту рішення Дутка зазначив, що за наданою Київським метрополітеном інформацією, підприємство вже завершує підготовку технічної документації на демонтаж елементів радянської символіки і робота з демонтажу може бути проведена після ухвалення відповідного рішення Київради.

Головуючий сьогодні на засіданні Комісії депутат міськради Володимир Бондаренко торкнувся питання щодо збереження демонтованої символіки вже як музейних експонатів часів тоталітарного режиму. Оскільки представники «Київблагоустрою» заявили, що наразі не мають відповідного приміщення для зберігання демонтованої символіки, Бондаренко повідомив, що найближчим часом буде підготовлене окреме рішення Київради щодо відповідного приміщення з необхідними умовами для збереження об’єктів.

«Ми домовилися, що від імені комісії подамо спеціальний проект рішення Київради про створення, наприклад, філіалу Музею історії Києва, який би ввібрав в себе те, що сьогодні буде демонтовано…», - сказав Бондаренко.

Водночас на комісії представник Управління охорони культурної спадщини КМДА зауважив, що згідно з чинним законодавством, не можна змінювати, зносити пам’ятки та їх частини. «Ми знаходимось на порозі змін до законодавства, але не побачили ще варіантів. Якщо ми візьмемо одіозну станцію «Театральна» - ви пам’ятаєте там Леніна, цитати і все інше – макетами затуляли, але це не діло… На сьогодні є підстави оскаржувати це рішення Київради, на жаль… На сьогодні 6 станцій метро є пам’ятками», - зазначив фахівець управління.

На це Бондаренко наголосив, що на сьогодні «базовий закон» це той, що ухвалений парламентом 9 квітня ц.р. ("Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (№ 2558) – УНІАН) і треба робити кроки щодо виконання його норм.

У свою чергу автор проекту рішення Київради у пояснювальній записці пояснює необхідність прийняття документу ще й тим, що сьогодні комуністична ідеологія не знаходить значної частки прихильників серед населення, і, до того ж, монументальна спадщина радянської доби у метрополітені не виглядає естетично, оскільки відображає культурне надбання соцреалізму, яке об’єктивно не виглядає привабливим для пасажирів метрополітену.

«Тому, на наш погляд, об’єкти оздоблення станцій київського метрополітену - носії комуністичної символіки слід замінити на елементи, які відображали б патріотичне, культурне та духовне багатство українського народу», - зазначає Андрійко.