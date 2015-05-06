Столична влада звернулася до "Нафтогазу" з вимогою відновити постачання газу на котельні

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє його прес-служба.

"Ми звернулися до "Нафтогазу" з вимогою відновити постачання газу на котельні та повернути в оселі киян гарячу воду. Після стрімкого підвищення тарифів люди сплачують немалі кошти за комунальні послуги, і міська влада відстоюватиме їхнє право на безперебійне постачання цих послуг. Кияни не повинні страждати від фінансових взаємовідносин між учасниками енергоринку", - наголосив Кличко.

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Він відзначив, що попри фінансову кризу, Києву вдалося забезпечити сплату основної частини боргів теплопостачальників за газ, які накопичувалися з 2000-х років – це більше 3 млрд грн. Станом на липень 2014 року сума боргу становила 2,5 млрд грн за газ для виробництва тепла для населення та бюджетних організацій. З того часу і до сьогодні теплопостачальним організаціям нараховано ще 1,7 млрд грн поточних нарахувань. А на сьогодні сума, яку столичним споживачам необхідно сплатити – 692 млн грн.

Мер зазначив, що також важливо враховувати борги державних установ, які фінансуються саме з державного бюджету – а це 196 млн грн, борг держбюджету по пільгах та субсидіях - 79 млн грн, а також неправомірні з фінансової точки зору штрафи та пені, які місту нараховує "Нафтогаз", - 114 млн грн.

"Крім того, я наголошую на негативних наслідках тривалого відключення, в результаті якого погіршується технічний стан системи теплозабезпечення. Минулого року замість бажаних обсягів економії, місто зазнало низки аварійних ситуацій під час початку опалювального сезону", - сказав Кличко.



