Кличко просить Порошенка нагородити міліціонерів, які постраждали через напад на АЗС

Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до Президента України щодо представлення до державних нагород усіх міліціонерів, які постраждали під час затримання злочинців минулими вихідними. А двох правоохоронців, які загинули під час виконання своїх обов’язків, – посмертно. Про це Віталій Кличко заявив під час церемонії прощання з двома загиблими міліціонерами, повідомляється на офіційному порталі КМДА.

«Сьогодні прощаємося з героями, які захистили місто від озброєних бандитів. Двоє співробітників міліції загинули при виконанні свого обов’язку, щоби кияни почувалися у безпеці. Ще троє співробітників правоохоронних органів перебувають у лікарні, двоє з них – у важкому стані. Вони знешкодили небезпечних злочинців і запобігли терористичному акту. Враховуючи арсенал зброї, який вилучила міліція, злочинці планували теракти з великою кількістю жертв. Я від імені усіх киян дякую хлопцям за їхню мужність і самовідданість. І хочу сказати, що звернвуся до Президента України, щоб усіх міліціонерів – двох посмертно – нагородили за їхній подвиг», – зазначив Віталій Кличко.

Після цього мер Києва разом із начальником ГУ МВС України в м. Києві Олександром Терещуком відвідали поранених міліціонерів у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Двоє з них перебувають в реанімації, а один – в травматології і найближчим часом зможе відправитися додому. Також у травматології лікується постраждалий працівник АЗС.

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«Ми щойно відвідали у реанімації двох співробітників МВС, тих хлопців, за життя яких борються сьогодні медики. За інформацією лікарів, стан хлопців стабільно важкий. Один із них вже при свідомості, ми з ним щойно поспілкувалися. Він міцно потиснув мені руку, відчуваю, що одужує. Дай Бог, щоби найближчим часом вони були переведені з реанімаційного відділення в звичайні палати», – сказав Віталій Кличко.

Київський міський голова також зазначив, що поранені міліціонери, які зараз борються за своє життя, забезпечені необхідними медикаментами і медичною допомогою. І підкреслив, що сім’ї загиблих героїв не залишаться без підтримки.

«За те, що ми спокійно ходимо вулицями нашого міста, представники міліції платять сьогодні своїми життями. Ми як міська влада взяли на себе зобов’язання піклуватися про родини загиблих міліціонерів. І, незважаючи на складну економічну ситуацію, ми знайдемо можливість, щоби вони отримали житло найближчим часом. Адже в одній родині сиротами лишилися троє дітей, в іншій – одна дитина», – підкреслив мер Києва.