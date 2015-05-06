У Києві водію тролейбуса видали грамоту та премію за патріотичність (фото)

Водій київського тролейбуса Валентина Шостак, яка працює на 14-му маршруті, стала зіркою Facebook завдяки вишиванці і посмішці.

КП "Київпастранс" пообіцяло нагородити жінку премією, якщо її фото у вишиванці за кермом збере 1 тисячу "лайків" у мережі, повідомляє Українська правда.

"Друзі, давайте зробимо цій чарівній жінці свято, котре вона дарує своїм зовнішнім виглядом щодня! З вас – 1000 лайків в знак вподобання національного стилю та патріотичності, з КП – грамота та премія!", - йшлося в повідомленні.

Водій київського тролейбусу. Лайк?! :) Валентина Василівна Шостак працює водієм на 14-му маршруті першого тролейбусного ... Posted by Комунальне підприємство "Київпастранс" on 4 травня 2015 р.

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Пост з водієм за 2 доби зібрав більше 6 тисяч вподобань. Вранці 6 травня Шостак нагородили грамотою та премією. Розмір фінансового заохочення у КП "Київпастранс" не повідомили.