У Києві 9 травня відбудеться марш військових оркестрів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник глави Адміністрації президента України Ростислав Павленко.

Зокрема, за його словами, офіційні заходи з нагоди 70-ї річниці завершення Другої світової війни розпочнуться 9 травня з 11.00.

Так, об 11.00 відбудеться покладання квітів у Парку Слави за участю президента. Об 11.15 розпочнеться марш військових оркестрів від площі Слави до Музею Великої Вітчизняної війни.

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“Об 11.30 - присяга 500 новобранців на площі біля музею у присутності президента України”, - сказав Павленко.

О 12.10 розпочнеться концерт, який триватиме вже до вечора, додав він.

“Увечері, як подарунок киянам і гостям міста, парки Києва перетворяться на місця виступів запрошених військових оркестрів. Зокрема, Голосіївський парк перетвориться на годину на парк Литви - Національний оркестр з Литви буде виконувати композиції; Маріїнський парк - на парк Польщі; парк Шевченка - на парк Йорданії; парк Перемоги - на парк Сербії і парк Гришка - на парк Естонії”, - сказав Павленко.

Причому на Хрещатику 9 травня проходитиме низка громадських заходів, додав заступник голови АП.

У свою чергу, ведучий Євромайдану Євген Нищук зазначив, що, зокрема, на Хрещатику відбудеться великий волонтерський флеш-моб, учасники якого викладуть напис “Пам'ятаємо – 1939-1945 рік - Перемагаємо” від Бессарабської до Європейської площі.

Планується, що з 6-тої ранку студенти та волонтери викладатимуть цей напис з білих поштових ящиків, частину з яких, за задумом, впродовж дня усі охочі зможуть наповнювати гуманітарною допомогою для сходу України.

Водночас військового параду на Хрещатику не буде, оскільки “Україна практично у стані війни і всі наші танки, і вся наша зброя повинні бути на сході», - наголосив Нищук.

Раніше УНІАН повідомляв, що на 9 травня столична міліція обіцяє застосовувати зброю у разі найменшої загрози життю ветеранів.