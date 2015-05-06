На 9 травня столична міліція обіцяє застосовувати зброю у разі найменшої загрози життю ветеранів

З метою недопущення провокацій та терактів, а також для підвищення безпеки громадян 9 травня в Києві буде збільшена кількість озброєних патрулів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам заявив начальник ГУ МВС України в місті Києві Олександр Терещук, який разом із міським головою столиці Віталієм Кличком відвідав у міській лікарні швидкої допомоги співробітників міліції, які були поранені під час затримання групи злочинців у Деснянському районі столиці.

“Ми збільшимо кількість озброєних працівників, які будуть у спеціальних групах знаходитися в автомобілях певних, будуть снайпери, інші працівники, які будуть відслідковувати ситуацію. І в разі щонайменшої загрози життю та здоров'ю громадян, ветеранів ми будемо діяти і застосовувати зброю. Іншого сьогодні бути не може”, - сказав Терещук.

Він наголосив, що міліція не може допустити, “щоб негідник взяв гранату і кинув у натовп людей”.

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За словами начальника столичної міліції, також працівники міліції будуть працювати і в середині груп людей, які зберуться на свято.

При цьому Терещук заздалегідь попросив вибачення у громадян, в разі, якщо співробітники міліції попросять їх надати на огляд особисті речі.

Також Терещук повідомив, що міністр внутрішніх справ України пообіцяв надати столичній міліції 10 броньованих спецавтомобілів, на яких спецгрупи будуть виїжджати в разі необхідності на затримання небезпечних злочинів.

Також Терещук пообіцяв, що для груп затримання будуть придбані бронежилети, щоб надійно захистити працівників міліції в екстремальних ситуаціях.