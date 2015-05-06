23 депутати Київради не показали свої декларації

Як повідомляє прес-служба Київської міської ради, напередодні травневих свят, 29 квітня, депутати Київської міської ради оприлюднили свої декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік. «Декларації надали 97 обранців», - зазначається в повідомленні.

Ознайомитись з документами всі бажаючи можуть на офіційному порталі Київради www.kmr.gov.ua (Головна сторінка, розділ "Програми, проекти, документи").

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Як повідомляв УНІАН, 22 січня ц.р. депутати Київради зобов’язались до 1 квітня подати до секретаріату Київради декларації про своє майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

За відповідний проект рішення тоді проголосували 85 із 99 зареєстрованих в сесійній залі депутатів.

Депутат Києва Галина Янченко зазначила, що рішення має сприяти посиленню довіри до столичних депутатів, а також створить умови для запобігання та протидії корупції у суспільних відносинах.

Згідно з прийнятим рішенням, секретаріат повинен забезпечити оприлюднення цих декларацій протягом 30 днів від моменту подання відомостей від депутатів.