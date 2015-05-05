Столичний кінотеатр «Зоряний» залишили фірмі завгоспа Януковича - ЗМІ

Кінотеатр площею 4284,2 кв. м. опинився у приватній власності у 2003 році.

За умовами договору купівлі-продажу, новий власник зобов’язався зберігати профіль основної діяльності комплексу (демонстрація фільмів) протягом п’яти років, повідомляють Наші гроші.

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В грудні 2014 року заступник прокурора Києва звернувся до суду про розірвання договору купівлі-продажу і повернення кінотеатру у комунальну власність. Зампрокурора посилався на перевірку Фонду держмайна за грудень 2008 року, яка встановила, що власник порушив умови договору в частині збереження профілю приміщення.

Однак ще в 2010 році фірма-власник «Кіноцентр «Зоряний» успішно оскаржила в суді результати цієї перевірки.

Суд визнав, що Фонд держмайна діяв з перевищенням повноважень. Строк зобов’язань власника щодо збереження профілю приміщення закінчився ще в липні 2008 року, тому перевірка в грудні проводитись вже не могла. Також встановлено, що влітку 2007 року у зв’язку з дощами кінотеатр затопило і власник мусив провести в приміщенні ремонт, тому демонстрація фільмів не проводилась з об’єктивних причин. Фонд держмайна подавав касаційну скаргу, але у квітні 2013 року від скарги відмовився і провадження закрили.

Директором ТОВ «Кіноцентр «Зоряний» у 2003-2006 рр. був Андрій Кравець, екс-голова Державного управління справами (2010- лютий 2014 рр.), член Партії Регіонів, прозваний у пресі «завгоспом Януковича». З 2006 року і до початку лютого 2015 року директором «Кіноцентру «Зоряний» була дружина Кравця – Марина Пелих.

Після продажу в кінотеатрі «Зоряний» проводились з’їзди і наради Партії Регіонів, в приміщеннях першого поверху працюють ресторани.

Офіційні власники ТОВ «Кіноцентр «Зоряний» неодноразово змінювались, але ними, як правило, значились вихідці з Донецької області і донецькі компанії. В останні роки співзасновником фірми значився донеччанин В’ячеслав Білан і ТОВ «Українська Міжрегіональна Інвестиційна Група». Остання була зареєстрована на панамський офшор «Джетлі Менеджмент Корп.». Сьогодні «УМІГ» записана на «Lilydessa Investments LTD» (Кіпр) і «Saphire Investments LTD» (Сполучене королівство).

У 2014 році ТОВ «Кіноцентр «Зоряний» переоформили на белізький офшор «Sabik Ltd».

Відомо, що позов про повернення кінотеатру «Зоряний» подавався ще в грудні минулого року. Однак розгляд справи неодноразово відкладався і відбувся тільки в березні, після відставки генпрокурора Віталія Яреми.

Нагадаємо, донька екс-генпрокурора Роксолана Ярема володіє нерухомістю на проспекті Перемоги 21а, а сусідні приміщення за цією адресою записані на ТОВ «Київ-Арт» Марини Пелих.