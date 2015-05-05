У столичному парку "Нивки" влаштують кримськотатарське свято Хидирлез

У неділю, 10 травня, о 12.00 у столичному парку «Нивки» відбудеться одне з основних і найбільш улюблених свят кримських татар, свято весни, землеробства і родючості – Хидирлез.

Як повідомили прес-службі Київської міської державної адміністрації, у рамках заходу відбудуться виставки етнічних сувенірів і предметів народної творчості, святковий концерт за участю танцювальних і вокальних колективів, проводитимуться танцювальні майстер-класи та національні ігри.

Серед пізнавальних розваг – традиційні майстер-класи студії кримськотатарської кераміки «Ель Чебер», зокрема відомого майстра-кераміста Рустема Скибіна.

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Свято Хидирлез – це національне кримськотатарське свято. Воно знаменується як свято землеробства. На початку прибирають у будинку і спеціально до події готують найсмачніші національні страви, наприклад, кобіту, калакай, сари-бурма. Одна з невід’ємних традицій свята Хидирлез – перекочування калакаїв (спечених заздалегідь хлібців). Наприкінці свята танцюють танець хоран.

Організаторами заходу виступили громадська організація «Кримськотатарський молодіжний центр» за сприяння відділу національностей Департаменту культури КМДА та інші.