У ДСНС розповіли про радіаційний фон у Києві після пожежі в Чорнобильській зоні

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"У місті Києві – 12 мікрорентген на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 30 мікрорентген на годину). У місті Чорнобиль – 24 мікрорентгени на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 50 мікрорентген на годину). На промисловому майданчику Чорнобильської АЕС – 59 мікрорентген на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 140 мікрорентген на годину)", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 28 квітня на території комплексу лісового господарства "Чорнобильська пуща" в Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення в районі сіл Буряківка, Рудня-Іллінецька, Глінка, Луб'янка Іванківського району виникла пожежа. О 10:30 29 квітня на площі близько 320 га пожежу локалізовано. О 9:00 2 травня пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували.