Яценюк доручив виплатити компенсацію сім’ям міліціонерів, які загинули при затриманні в Києві

Про це він заявив сьогодні під час оперативної наради в МВС, яку зібрав через події в Києві, внаслідок яких загинуло двоє співробітників міліції та троє тяжко поранені, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Яценюк доручив Міністерству внутрішніх справ разом із всіма правоохоронними органами та Службою безпеки України «в самому жорсткому варіанті відпрацьовувати боротьбу з організованою злочинністю».

«Наша відповідь (організованій злочинності) повинна бути така ж, як була сьогодні вранці – жорстка і радикальна. Жорстка боротьба з організованою злочинністю в країні всіма законними засобами і методами. Широкомасштабна операція по всім матеріалам, які є, з тією метою, щоб не було повадно нікому порушувати закон і стріляти в працівників міліції», - наголосив Яценюк.

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Він нагадав, що в одного з загиблих міліціонерів залишилося троє дітей, в другого - двоє.

Глава уряду та міністр внутрішніх справ звернуться до Київського міського голови із тим, щоб перевірити житлові умови сімей загиблих і виділити їм житло.

Яценюк також доручив начальнику київської міліції зустрітися з сім`ями загиблих і надати допомогу.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що звернеться до президента України з тим, щоб нагородити загиблих міліціонерів.

Крім того, під час наради прем’єр-міністр зазначив, що 1 і 2 травня міліція разом з Національною гвардією ефективно відпрацювала. Такий підхід необхідний і напередодні 8 і 9 травня, підкреслив він. «Ми зараз знаходимося в таких умовах, що це повинен бути щоденний режим роботи всієї правоохоронної системи», - підкреслив глава уряду.

Він нагадав, що наразі почалися тренування у новій патрульній службі України і зазначив необхідність звернутися до американських партнерів щодо допомоги в навчанні груп Корпусу оперативно-раптової дії.

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Крім того, звернув увагу на необхідності посилення матеріально-технічної складової: «бронежилети, найновіші засоби зв’язку, автоматична зброя»: «Тобто, підрозділи швидкого реагування міліції повинні бути оснащені найсильнішим чином і повинні бути натреновані».

Як повідомляв УНІАН, 4 травня о 01.30 двоє міліціонерів загинули і троє отримали тяжкі поранення під час переслідування підозрюваних у розбійному нападі на АЗС в Києві.

За даними Авакова, міліція затримала трьох злочинців, причетних до пограбування АЗС та загибелі двох правоохоронців. «Один був затриманий з вогнепальним пораненням голови (пізніше помер)», - уточнив міністр.