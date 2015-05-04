Аваков: злочинці, які застрелили двох міліціонерів, обстріляли 2 травня пост ДАІ в Биківні

Злочинці, причетні до нападу на АЗС, в результаті якого двоє міліціонерів загинули, пограбували оператора автозаправки WOG на 823 гривні.

Про це написав глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

"За 823 гривні.. Вночі о 1-30 ВОНИ поранили оператора автозаправки WOG у Деснянському районі Києва. Пострілом з автомата 5.45. Забрали касу заправки 823 гривні, особисті речі та пішли в лісопаркову зону, у бік житлового масиву Лісовий", - написав він.

Аваков зазначив, що під час погоні від пострілів злочинців загинули двоє міліціонерів, троє отримали поранення.

"Патрульні наряди міліції, що продовжили переслідування злочинців, затримали автомобіль злочинців. У момент затримання у міліціонерів було кинуто дві гранати, а також зав'язалася перестрілка. Після чого двоє злочинців втекли з салону автомобіля, а один був затриманий з вогнепальним пораненням голови (пізніше помер)", - додав він.

Читайте такожЗатримано трьох підозрюваних у вбивстві двох міліціонерів у Києві (фото) - Аваков

Аваков зазначив, що в ході огляду машини зловмисників були виявлені два автомати і 4 магазини до них з патронами 5.45, дві гранати, грудні нашивки з написом "Спецпідрозділ "Торнадо" та "УПА", безліч телефонних карток різних операторів і аркуш паперу з планом приміщення.

"Далі-оперативним шляхом встановили трьох 98, 95 і 91 року народження.. Будучи оточеними в квартирі - здалися. У квартирі гранатомет РПГ-26, шашки, гранати.. зброя.. Зізналися. Вони ж позавчора обстріляли пост ДАІ у Биківні.. Двоє загиблих міліціонерів, троє поранених і поранений заправник.. У одного із загиблих троє дітей..", - написав він.

"З цими блукаючими шатунами, паразитуючими на військових ситуаціях - будемо кінчати, без церемоній! Жорстко", - резюмував міністр.

За 823 гривні.. Ночьюв 1-30 ВОНИ поранили оператора автозаправки WOG у Деснянському районі Києва. Пострілом з автомата... Posted by Arsen Avakov on 4 травня 2015 р.

Як раніше повідомлялося, 4 травня близько 01.30 в Деснянському районі столиці невідомі в масках, погрожуючи зброєю, напали на автозаправну станцію. Зловмисники поранили в руку працівника АЗС і забрали з каси близько 800 грн.

Під час переслідування підозрюваних два співробітники полку міліції спеціального призначення загинули, троє правоохоронців у тяжкому стані перебувають у лікарні, повідомили у ГУМВС Києва. Зазначалося, що одного із зловмисників затримали.