Затримано трьох підозрюваних у вбивстві двох міліціонерів у Києві (фото) - Аваков

Затримано трьох злочинців, причетних до нападу на АЗС, в результаті якого двоє міліціонерів загинули, троє дістали поранення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Twitter.

«Затримали трьох нападників, що стріляли в міліцію вночі. Ще один убитий у перестрілці. Банда відморозків. Один із затриманих 98-го року народження», - написав Аваков.

Затримали трьох, які стріляли в міліцію вночі. Ще один убитий в перестрілці. Банда відморозків. Один із затриманих 98го року народження.. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 4, 2015

Як повідомлялося, 4 травня близько 01.30 в Деснянському районі столиці невідомі в масках, погрожуючи зброєю, напали на автозаправну станцію. Зловмисники поранили в руку працівника АЗС і забрали з каси близько 800 грн.

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Під час переслідування підозрюваних два співробітники полку міліції спеціального призначення загинули, троє правоохоронців у тяжкому стані перебувають у лікарні, повідомили у ГУМВС Києва. Зазначалося, що одного із зловмисників затримали.