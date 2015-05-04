У столиці під час переслідування злочинців загинули двоє міліціонерів

Двоє правоохоронців загинули і троє потрапили до лікарні з пораненнями після переслідування злочинців у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в місті Києві.

Подія сталася 4 травня близько 01.30 у Деснянському районі столиці, передає ТСН.ua.

"Вночі двоє невідомих у масках, погрожуючи зброєю, напали на автозаправну станцію. Зловмисники поранили в руку співробітника АЗС і забрали з каси близько 800 гривень. Під час переслідування підозрюваних двоє працівників полку міліції спеціального призначення загинули, троє правоохоронців у важкому стані перебувають у лікарні" , - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі МВС зазначили, що одного із зловмисників затримали.

Розпочато кримінальні провадження. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо затримання інших зловмисників.