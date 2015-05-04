День Європи в Києві відсвяткують парадом барабанщиць і світловим шоу

Про це повідомляє сайт міської влади.

На гостей Дня Європи чекатиме парад барабанщиць, виступ Зведеного військового оркестру гарнізону Києва та світлове шоу, яке символізуватиме єднання України та країн Європейського союзу.

Також 16 травня у центрі столиці проходитимуть Міжнародний фестиваль традиційних культур "ЕтноЄвропа", Фестиваль класичної музики, концерт європейської і української хорової та інструментальної музики та інші.

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Крім того, глядачі зможуть відвідати ярмарок народних ремесел, презентації фольклорних програм та кулінарних традицій різних країн Європи та виставковий проект "Європа наш дім".

Для любителів активного святкування проведуть велопробіг "Media Cup", легкоатлетичний пробіг "Euro Run 2015", змагання з велосипедного спорту на шосе "Критеріум до Дня Європи" та екстремальний проект "FreeGen SHOW".

Також до Дня Європи на Співочому полі відкриється виставка квітів "Україна Європейська", присвячена країнам Євросоюзу з нагоди 65-річчя від дня створення ЄС.