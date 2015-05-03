У центрі Києва встановлять Ейфелеву вежу та Колізей із квітів

Про це повідомляє прес-служба КО "Київзеленбуд".

Наразі ландшафтні дизайнери створюють ескізи-макети, що передадуть особливість та колорит кожної з перших країн-учасниць, передає Українська правда.

Дизайнери планують використати у квіткових композиціях новітні технології: різнорівневе освітлення, площинний мінімалізм та естетичний конструктивізм.

Кияни та гості столиці зможуть побачити квіткові композиції, виконані в кольорах прапорів перших десяти країн – членів ЄС та помилуватися міні-Ейфелевою вежею, міні-Колізеєм, зануритись у казковий світ Г.Х.Андерсена з його Русалонькою тощо.

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На виставці для малечі організують "Дитячу країну" з аніматорами та "Алею майстрів" із майстер-класами з вишивання бісером чи виготовлення гончарних виробів.

Виставка працюватиме щодня до 14 червня, з 9:00 до 21:00. Вхідний квиток коштуватиме 30 гривень.