ДАІ просить водіїв завтра не паркуватися біля "Олімпійського"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у м. Києві, завтра, 4 травня, о 17.00 на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч 22-го туру Чемпіонату Прем’єр-ліги сезону 2014/2015 між командами ФК "Динамо" (Київ) – ФК "Говерла" (Ужгород).

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З метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема вільного пересування вболівальників до НСК "Олімпійський", Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8.00 не паркувати автотранспорт на проїзній частині прилеглій до НСК "Олімпійський", а також тротуарах вулиць Фізкультури, Велика Васильківська, Шота Руставелі та Еспланадній.