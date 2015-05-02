У Києві заходи в пам'ять про загиблих в Одесі пройшли спокійно

Як повідомили у відділі зв'язків з громадськістю (ВЗГ) Головного управління МВС у Києві, учасники ходи з плакатами пройшли центральними вулицями Києва. Колона рухалася по Хрещатику, проїжджій частині вулиці Грушевського, потім - Шовковичній, Лютеранській і повернулася на Хрещатик.

Читайте також У Києві провели ходу в пам'ять про загиблих в Одесі (фото) Також у ВЗГ зазначили, стосовно поширеної у ряді інтернет-видань інформації про затримання громадян з числа учасників ходи, до працівників міліції звернулися перехожі з приводу двох, на їхню думку, підозрілих осіб. Правоохоронці запросили чоловіків до територіального відділу міліції Шевченківського райуправління для встановлення особи. Під час перевірки міліціонери з’ясували, що чоловіки 1976 та 1969 років народження, киянин та уродженець Чернігова, знаходячись у центрі столиці, спостерігали за перебігом ходи. Після встановлення їхніх осіб обидва громадяни залишили приміщення органу внутрішніх справ.