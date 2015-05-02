У Києві провели ходу в пам'ять про загиблих в Одесі (фото)

15:18, 02 травня 2015
Київ
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У Києві на Хрещатику пройшла хода з нагоди річниці пожежі в одеському Будинку профспілок.

В Киеве на шествие собралось около 5 тыс. человек \ zn.ua

Про це передає DT.UA з посиланням на громадського діяча Юрія Кота. Учасники ходи пройшли по Хрещатику з українськими прапорами і транспарантами "Не забудемо Одесу! Не забудемо, не пробачимо!".

Читайте такожВ Одесі до річниці трагедії в Будинку профспілок встановили КПП і металодетектори (фото)Також він стверджує, в ході взяли участь близько 5 тис. осіб, а після ходи буде мітинг на Майдані.

Як повідомляв УНІАН, у даний час одесити збираються на траурний мітинг біля Будинку профспілок. Там же присутні сотні співробітників міліції. На Куликовому полі встановили металодетектори.

Участиники шествия держали в руках флаги и транспаратны \ zn.ua

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