У Києві провели ходу в пам'ять про загиблих в Одесі (фото)
15:18, 02 травня 2015Київ
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У Києві на Хрещатику пройшла хода з нагоди річниці пожежі в одеському Будинку профспілок.
У Києві на ходу зібралося близько 5 тис. осіб \ zn.ua
Про це передає DT.UA з посиланням на громадського діяча Юрія Кота. Учасники ходи пройшли по Хрещатику з українськими прапорами і транспарантами "Не забудемо Одесу! Не забудемо, не пробачимо!".
Читайте такожВ Одесі до річниці трагедії в Будинку профспілок встановили КПП і металодетектори (фото)Також він стверджує, в ході взяли участь близько 5 тис. осіб, а після ходи буде мітинг на Майдані.
Як повідомляв УНІАН, у даний час одесити збираються на траурний мітинг біля Будинку профспілок. Там же присутні сотні співробітників міліції. На Куликовому полі встановили металодетектори.
Учасники ходи тримали в руках прапори і транспаратны \ zn.ua
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