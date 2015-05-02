Столичні правоохоронці не виявили вибухових пристроїв на станції метро "Вокзальна"
14:24, 02 травня 2015Київ
0
Столичні правоохоронці не виявили вибухових пристроїв на станції метро "Вокзальна", яку було зачинено для пасажирів через повідомлення про замінування.
Працівники міліції евакуювали 70 пасажирів / telegraf.com.ua
Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в м. Київ.
"У ході відпрацювання станції метро та прилеглої території працівники міліції евакуювали 70 пасажирів. Вибухових пристроїв чи речовин не виявлено", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожНа станції метро "Поштова площа" помер літній чоловік
Як зазначається, рух транспорту на час перевірки не припинявся, електропотяги рухалися повз станцію "Вокзальна" без зупинки.
Нагадаємо, сьогодні, 2 травня, о 10:20 до міліції зателефонував анонім і повідомив, що на станції метро "Вокзальна" у Києві закладено вибухівку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter