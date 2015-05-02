Столичні правоохоронці не виявили вибухових пристроїв на станції метро "Вокзальна"

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в м. Київ.

"У ході відпрацювання станції метро та прилеглої території працівники міліції евакуювали 70 пасажирів. Вибухових пристроїв чи речовин не виявлено", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, рух транспорту на час перевірки не припинявся, електропотяги рухалися повз станцію "Вокзальна" без зупинки.

Нагадаємо, сьогодні, 2 травня, о 10:20 до міліції зателефонував анонім і повідомив, що на станції метро "Вокзальна" у Києві закладено вибухівку.