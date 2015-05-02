У Києві шукають вибухівку на одній з найбільш завантажених станцій метро

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, на місце прибули слідчо-оперативна група міліції, фахівці вибухотехнічної служби Науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру ГУМВС України в місті Києві та кінологи.

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Об’єкт та прилеглу територію правоохоронці наразі відпрацьовують на предмет наявності вибухових пристроїв чи вибухівки. Крім того працівники міліції проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи, яка надала до міліції неправдиву інформацію.

Наразі станція працює у штатному режимі.