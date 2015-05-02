У Києві невідомі з автоматів обстріляли пост ДАІ

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в м. Київ.

"Подія сталася о пів на першу ночі. Невідомі з автоматичної зброї обстріляли будівлю стаціонарного посту №502 на проспекті Броварському (Биківня). За попередніми результатами огляду місця події – постріли здійснювались зі сторони лісопаркової зони, що на протилежному боці дороги", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, разом з працівниками ДАІ службу на посту несли співробітники батальону міліції патрульної служби спеціального призначення "Київ-1". З місця пригоди правоохоронці вилучили гільзи від автоматичної зброї.

Згідно з повідомленням, працівники міліції, які несли службу, та учасники дорожнього руху поранень не зазнали.

Так, відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу України - "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону або військовослужбовця", санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічного позбавлення волі.

Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до даної події.