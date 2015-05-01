На станції метро "Поштова площа" помер літній чоловік

Лікарі швидкої медичної допомоги, що прибули за викликом, констатували смерть, повідомляє ВЗГ ГУМВС України в місті Києві.

Тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

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