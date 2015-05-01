На Майдані Незалежності у Києві сотні людей взяли участь у флеш-мобі «Маки пам’яті»

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, юнаки та дівчата з червоними та чорними кульками в руках сформували квітку маку.

Коментуючи захід, заступник голови КМДА Ганна Старостенко зауважила, що київська влада підтримала ініціативу Українського інституту національної пам’яті щодо започаткування нової традиції вшанування ветеранів та всіх тих, хто загинув під час Другої світової війни та бойових дій, які відбуваються сьогодні на сході держави.

Читайте такожЦьогоріч в Україні вперше в День Перемоги використають європейський символ - червоний мак«Сподіваюся, з кожним роком буде все більше прихильників традиції використання квітки маку як символу шани та пам’яті напередодні Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», – зауважила Старостенко.

Вона розповіла, що сьогодні на Хрещатику та Майдані Незалежності працювали близько 10 локацій, де кожен охочий міг долучитися до створення нагрудного знаку у вигляді квітки маку. Також працювали майстер-класи з петриківського розпису, виготовлення прикрас із глини, створення віночків із маків тощо.