Першотравнева демонстрація комуністів у Києві: сутички і Симоненко в кефірі (фоторепортаж)

Вранці демонстрація носила мирний характер. Однак, коли активісти «Свободи» облили кефіром лідера комуністів Петра Симоненка, який прийшов на мітинг з нагоди 1 травня до музею Великої Вітчизняної війни в Києві, атмосфера почала загострюватися.

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Близько 11.20 кілька десятків молодиків, частина з яких була в балаклавах, намагалися спровокувати бійку з учасниками заходів. Міліція затримала 19 молодиків, деяких правоохоронці завели в автозак. Молоді люди чинили опір, тому деякі отримали травми.

Далі демонстрація прихильників Компартії знову увійшла в мирне русло і завершилася близько 12.30.