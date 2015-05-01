У київській міліції спростовують сутички з "автономними націоналістами" на Подолі

У прес-службі МВС України у місті Києві повідомляють, що охорону громадського порядку під час мітингу забезпечували працівники міліції.

«Через деякий час в напрямку учасників несанкціонованого заходу почали наближатися невідомі молодики в кількості 50 чоловік. Аби не допустити скоєння правопорушень працівники міліції живим ланцюгом перекрили хід до мітингувальників та наблизилися до невідомих. Після цього останні розбіглися», - йдеться у повідомленні.

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Також у міліції повідомляють, що нібито сутичок на Подолі не було. «Жодного учасника з обох сторін працівники міліції не затримували та до районного управління не доставляли. Завдяки злагодженим та оперативним діям вдалося запобігти можливим провокаціям та порушенням правопорядку», - повідомляє прес-служба.

У той же час, ЗМІ повідомляли, що на анархістів, коли ті вже почали розходитися, напали агресивні молоді люди. Міліція затримала трьох нападників, але через декілька хвилин під'їхав автомобіль і група з чотирьох-п’яти осіб, які їхали у ньому, відбила затриманих у правоохоронців. Міліція майже не опиралася.