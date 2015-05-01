На анархістів у Києві напали "автономні націоналісти" (фото)

Про це повідомляє hromadske.tv.

Зокрема, повідомляється, що анархістські організації організували свій першотравневий марш. Близько 150 молодих людей зібрались на Контрактовій площі у Києві – колону супроводжували близько 30 правоохоронців.

Коли анархісти розходились, на них напали агресивні молоді люди. Міліція затримала трьох нападників.

Читайте такожІніціатори бійки біля музею ВВВ попрямували слідом за комуністами до центру Києва

Через декілька хвилин під'їхав автомобіль BMW X5 – група з чотирьох-п’яти осіб, які їхали у автомобілі, відбила затриманих у правоохоронців, яких було близько 40 осіб. Міліція майже не опиралася.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стосовно молодиків, затриманих за спробу спровокувати бійку з прихильниками КПУ на території музею Великої Вітчизняної війни у столиці, складено адміністративні протоколи. Після оформлення процесуальних документів їх буде відпущено.