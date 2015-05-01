Міліція відпустить провокаторів бійки з комуністами біля музею ВВВ у Києві

Як повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, за учтоненими даними, було затримано 19 молодих чоловіків.

Їх доставлено до районного управління міліції для з’ясування обставин та вини кожного в скоєному.

Стосовно доставлених до міліції правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП «Дрібне хуліганство».

Після оформлення процесуальних документів їх буде відпущено під особисте зобов’язання явки до суду для розгляду адміністративних матеріалів.

Працівники міліції в посиленому режимі продовжують забезпечувати громадський порядок на території столиці.

Читайте такожУ Києві на мітингу комуністів біля музею ВВВ пролилася перша кров (фото)

Як повідомляв УНІАН, КПУ подала заявку до КМДА про проведення 1 травня в центрі столиці – на Хрещатику від Бессарабської площі до Європейської - святкування Міжнародного дня солідарності трудящих. Водночас керівництво столичної міліції запропонувало комуністам провести першотравневі заходи в іншому місці, оскільки в центрі Києва будуть організовані розваги для дітей. КМДА не зверталась до суду щодо заборони мітингу КПУ.

Сьогодні на території музею ВВВ зібралися близько тисячі прихильників КПУ.

Близько 11.20 кілька десятків молодих чоловіків, частина з яких була в балаклавах, намагалися спровокувати бійку з учасниками заходів. Внаслідок оперативного втручання правоохоронців конфліктну ситуацію врегульовано. За вчинення протиправних дій 15 молодиків затримано до доставлено до міліції задля з’ясування обставин скоєного.

Мітинг прихильників Компартії біля музею ВВВ завершився близько 12.30.