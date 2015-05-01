Ініціатори бійки біля музею ВВВ попрямували слідом за комуністами до центру Києва

Як передає кореспондент УНІАН, молоді люди рухаються вулицею Івана Мазепи в напрямку станції метро “Арсенальна”.

Одночасно вулицею йдуть учасники мітингу КПУ і молодики, ці дві ходи розділяють правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, КПУ подала заявку до КМДА про проведення 1 травня в центрі столиці – на Хрещатику від Бессарабської площі до Європейської - святкування Міжнародного дня солідарності трудящих. Водночас керівництво столичної міліції запропонувало комуністам провести першотравневі заходи в іншому місці, оскільки в центрі Києва будуть організовані розваги для дітей. КМДА не зверталась до суду щодо заборони мітингу КПУ.

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Сьогодні на території музею ВВВ зібралися близько тисячі прихильників КПУ.

Голова КПУ Петро Симоненко у коментарі журналістам заявив, що заборони на проведення ходи прихильників КПУ Хрещатиком немає.

Мітинг прихильників Компартії біля музею ВВВ завершився близько 12.30.