Мітинг комуністів біля музею ВВВ завершився

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники поступово залишають територію музею по головній алеї і рухаються в напрямку Києво-Печерської Лаври.

Як повідомляв УНІАН, КПУ подала заявку до КМДА про проведення 1 травня в центрі столиці – на Хрещатику від Бессарабської площі до Європейської - святкування Міжнародного дня солідарності трудящих. Водночас керівництво столичної міліції запропонувало комуністам провести першотравневі заходи в іншому місці, оскільки в центрі Києва будуть організовані розваги для дітей.

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30 квітня Міністерство культури офіційно відмовило Департаменту суспільних комунікацій КМДА у погодженні проведення акції комуністів на території музею ВВВ 1 травня.

Також 30 квітня радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що СБУ володіє інформацією про намагання представників КПУ вчинити безлади під час акцій, які вони планують провести 1 травня у Львові, Чернігові, Києві, Вінниці.

Сьогодні на території музею ВВВ зібралися близько тисячі прихильників КПУ.

Голова КПУ Петро Симоненко у коментарі журналістам заявив, що заборони на проведення ходи прихильників КПУ Хрещатиком немає.