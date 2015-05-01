У Києві на мітингу комуністів біля музею ВВВ пролилася перша кров (фото)

Як передає hromadske.tv, група молодих людей, деякі з яких були в масках, намагалися пройти до музею. Міліція заблокувала їх біля входу, сталася сутичка. Декілька молодих людей правоохоронці завели в автозак, ті опиралися. «Затримання було агресивне, одному з учасників розбили голову, була кров», - передає журналіст видання.

Причини затримання міліція не пояснювала. Автозак від'їхав. "Куди везуть - не ясно", - передає журналіст.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, біля музею Великої Вітчизняної війни зібралося близько 1 тисячі громадян «для проведення святкових заходів».

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Станом на 11.20 кілька десятків молодих чоловіків, частина з яких була в балаклавах, намагалися спровокувати бійку з учасниками заходів. Внаслідок оперативного втручання правоохоронців конфліктну ситуацію врегульовано. За вчинення протиправних дій 15 молодиків затримано до доставлено до міліції задля з’ясування обставин скоєного.

Загалом у столиці під час масових заходів з нагоди відзначення Дня міжнародної солідарності трудящих охорону громадського порядку забезпечують близько 6,5 тисячі міліціонерів. Допомогу працівникам міліції в забезпеченні правопорядку надають представники 22 громадських формувань.