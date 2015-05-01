У Києві на мітингу комуністів відбулися перші заворушення
11:43, 01 травня 2015Київ
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Група молодих людей, переважно студентського віку, намагалася прорватися до мітингу прихильників КПУ біля музею Великої Вітчизняної війни у Києві.
На мітингу КПУ вже не так все спокійно / twitter.com/AndreyBasevich
Як передає кореспондент УНІАН, декілька десятків молодиків намагалися в обхід головного шляху прорватися на мітинг комуністів, проте хлопців зупинили правоохоронці.
Молодики не полишають спроб потрапити на мітинг комуністів. У даний час декілька правоохоронців переслідують молодих людей, які побігли вниз, в бік бульвару Дружби народів.
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Молоді люди не мають жодних ідентифікаційних знаків, в деяких з них марлеві пов'язки на обличчях.
Правоохоронцям вдалося затримати близько 10 молодих людей, яких заводять до міліцейського автобуса, що стоїть біля входу в музей.
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