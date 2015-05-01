У Києві на мітингу комуністів відбулися перші заворушення

Як передає кореспондент УНІАН, декілька десятків молодиків намагалися в обхід головного шляху прорватися на мітинг комуністів, проте хлопців зупинили правоохоронці.

Молодики не полишають спроб потрапити на мітинг комуністів. У даний час декілька правоохоронців переслідують молодих людей, які побігли вниз, в бік бульвару Дружби народів.

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Молоді люди не мають жодних ідентифікаційних знаків, в деяких з них марлеві пов'язки на обличчях.

Правоохоронцям вдалося затримати близько 10 молодих людей, яких заводять до міліцейського автобуса, що стоїть біля входу в музей.