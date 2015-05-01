Симоненко прийшов на заборонений мітинг комуністів до музею історії ВВВ

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам Симоненко заявив, що заборони на проведення ходи прихильників КПУ Хрещатиком немає.

Також Симоненко заявив, що йому, його однопартійцям і прихильникам КПУ продовжують надходити погрози.

Читайте такожКомуністам заборонили святкувати 1 травня на території Музею ВВВ

Тим часом мітингувальники продовжують прибувати на площу перед музеєм. Зараз їх уже близько тисячі, серед них близько 30 чоловік у білих бейсболках, на яких зображені прапори України та ЄС і напис “Єдність у різноманітті”.

Як повідомляв УНІАН, КПУ подала заявку до КМДА про проведення 1 травня в центрі столиці – на Хрещатику від Бессарабської площі до Європейської - святкування Міжнародного дня солідарності трудящих. Водночас керівництво столичної міліції запропонувало комуністам провести першотравневі заходи в іншому місці, оскільки в центрі Києва будуть організовані розваги для дітей.

30 квітня Міністерство культури офіційно відмовило Департаменту суспільних комунікацій КМДА у погодженні проведення акції комуністів на території музею ВВВ 1 травня.

Також 30 квітня радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що СБУ володіє інформацією про намагання представників КПУ вчинити безлади під час акцій, які вони планують провести 1 травня у Львові, Чернігові, Києві, Вінниці.