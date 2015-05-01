Кілька сотень людей зібралися біля музею ВВВ у Києві, міліціонери нервово спілкуються по раціях (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, на території музею на вулиці зібралися на даний момент декілька сотень мітингувальників, переважно це люди похилого віку.

Вони тримають у руках червоні транспаранти у радянському стилі, із колонок лунають пісні часів СРСР.

КПУ. 1 мая. КИЕВ. В основном пожилые люди pic.twitter.com/80L5IrB76Y — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) May 1, 2015

На площі перед музеєм багато правоохоронців - у декілька разів більше, ніж мітингувальників. Вони вишикувались в шеренги по обидва боки від центральної алеї, що веде до музею.

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Слід також зазначити, що на Арсенальній площі, а також площі Слави ходять групи людей у камуфляжному одязі. Зокрема, на площі перед станцією метро “Арсенальна” людей у камуфляжі зібралось декілька десятків. На території музею керівники міліцейських підрозділів постійно ведуть активні переговори по раціях.

1 мая. Киев. Скоро начнется акция КПУ pic.twitter.com/A6PaBMLzE4 — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) May 1, 2015

На мітинг продовжують прибувати учасники акції.

В цілому ситуація біля музею спокійна.