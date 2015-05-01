Київська влада запропонувала ЗМІ разом боротися з корупцією — Олексій Резніков

Про це в інтерв'ю РБК заявив секретар столичної міської ради Олексій Резніков.

«Прийнято рішення про необхідність звернення до представників ЗМІ з проханням надати відому їм інформацію про можливі корупційні схеми в різних сферах у столиці. Зараз відправлені листи на проект "Гроші" телеканалу "1 + 1", Громадського руху "ЧЕСНО!", Інтернет-виданням "КиевВласть" і "Українська правда" з відповідним проханням і на пропозицію про співпрацю», - розповів він.

«Ви ж знаєте, що Віталій Кличко сам, перший, почав публічно боротися з корупцією і визначив це як свій пріоритет.Тільки публічність у боротьбі з корупцією не дозволить виявитися винним безкарними. Спочатку були викриті корупційні схеми – найгучніша це схема, яка діяла в КП «Київпастранс»», - додав Олексій Резніков.

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За його словами, Антикорупційна рада також виявила порушення в Управлінні електронного урядування та захисту інформації. «Начальник управління не надав звіт про виконання комплексу робіт з міської цільової програми розвитку електронного управління у Києві на 2012-2014 рр. Зараз проводиться службове розслідування, а на час його проведення керівника управління, Вадима Коновала, усунули», - підкреслив секретар Київради.

Антикорупційна рада вже провела два засідання, ще одне заплановано в травні, а робочі групи, створені всередині цього органу, працюють у цілодобовому режимі: «До червня робочі групи мають підготувати антикорупційну програму Києва. Цілком можливо, що її винесуть на обговорення вже 26 травня на депутатські слухання. Як і обіцяв міський голова – корупція отримає по зубах», - заявив Резніков.