Кличко розповів про свій візит до США та нові домовленості з американськими колегами

Сполучені Штати Америки не залишать Україну сам-на-сам у її боротьбі за територіальну цілісність і незалежність та побудову успішної демократичної держави. Про це заявив після візиту в США мер Києва, лідер партії “УДАР” Віталій Кличко, передає прес-служба партії.

“У Вашингтоні і Нью-Йорку ми обговорювали ситуацію в Україні та можливу допомогу Сполучених Штатів у її врегулюванні та в проведенні реформ в нашій країні. Так, сенатор Маккейн запевнив, що Сполучені Штати не залишать Україну сам-на-сам з цими викликами, а також наголосив на необхідності надати оборонне озброєння українській армії і посилити санкції проти Путіна”, - зазначив Віталій Кличко.

Він відзначив, що питання інвестицій було одним з найважливіших під час усіх зустрічей з конгресменами, сенаторами, провідними американськими аналітиками і експертами. Про перспективи інвестування в Україну і Київ Кличко говорив з віце-президентом США Джоном Байденом, помічником Держсекретаря США Вікторією Нуланд, заступником Держсекретаря США з питань економіки та бізнесу Чарльзом Рівкіним, президентом корпорації з приватних іноземних інвестицій OPIC Елізабет Літтлфілд, експертами Атлантичної ради, представниками американського бізнесу – потенційними інвесторами.

“Для розвитку української економіки сьогодні вкрай необхідні інвестиції. Про це я говорив на всіх зустрічах, запрошуючи американський бізнес інвестувати в Київ і Україну, адже ми маємо величезний потенціал. У свою чергу американські інвестори сьогодні очікують на створення справді сприятливого бізнес-клімату, запровадження прозорих процедур і умов для роботи в Україні - від видачі різноманітних дозволів, до чесного проведення конкурсів і захисту майнових прав. І я запевнив їх, що в Києві ми все робимо для цього, тому гарантом кожному інвестору виступаю я особисто”, - сказав Кличко.

Крім того, підкреслив мер Києва, всі посадовці і бізнесмени у США відзначають, що інвестиції неможливі без подолання корупції. “Віце-президент США Джо Байден наголосив, що сьогодні надзвичайно важлива ефективна робота МВС і розслідування прокуратурою справ проти корупціонерів та притягнення до відповідальності причетних до корупції. Колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані наголосив на обов'язковості ефективного реформування прокуратури, МВС, правоохоронної системи загалом”, - зазначив Київський міський голова.

Про боротьбу з корупцією йшлося і на зустрічі Кличка з виконуючим обов'язки Адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Альфонсо Ленартом. У Вашингтоні Кличко і Ленарт оголосили про початок комплексу спільних дій на підтримку заходів з протидії корупції, які зараз впроваджуються у Києві. У рамках програми, загальна вартість якої становить 1 млн. дол., USAID зголосилося надати Києву допомогу у реформуванні механізмів міських закупівель, паркувальної інфраструктури, утилізації відходів, а також інвестиційних систем. Ще одним напрямом допомоги стане підвищення доступності київського метрополітену для людей з фізичними вадами.

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На зустрічі з сенаторами з групи підтримки України в Сенаті США мер Києва звернувся за допомогою в реабілітації та адаптації до мирного життя ветеранів (українських бійців), які повертаються додому з зони конфлікту на сході України. Йдеться про наміри створити шість пілотних адміністративних центрів для підтримки ветеранів АТО в Києві, Київській та Житомирській областях. У цих центрах можна буде отримати консультації щодо працевлаштування чи виплати належних компенсацій.