Активісти назвали найзавзятіших прогульників у Київраді

Найбільшими прогульниками засідань Київської міської ради виявилися по троє депутатів із фракцій "Самопоміч", "УДАР" та "Свобода", двоє від "Демократичного альянсу" та один від "Єдності". Про це повідомляє рух ЧЕСНО.

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Серед найбільших прогульників Андрейко, Гапчук, Логвін – "Самопоміч", Колісніченко, Кузик, Чернецький – "Свобода", Тарасюк, Макаренко, Косіченко – "УДАР", Гацько та Янченко від "Демальянсу", Шилюк – "Єдність", передає Українська правда.

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Серед мажоритарників-прогульників опинилися Артур Баленко, Руслан Кисіль та Алла Шлапак.

Крім того троє нинішніх депутатів Верховної Ради, котрі також балотувалися до Київради, до свого переходу у парламент теж встигли відзначитися серед прогульників, це - Ігор Мосійчук, Олександр Супруненко та Олександр Грановський.

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Всі вище перераховані депутати прогуляли від чверті до половини засідань Київради.