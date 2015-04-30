Комуністи вирішили відсвяткувати 1 травня біля музею ВВВ

Про це в коментарі УНІАН повідомив лідер КПУ Петро Симоненко.

"Звичайно, це державне свято і ми будемо його святкувати", - сказав він і додав, що розпочати святкування комуністи мають намір о 10-й біля музею ВВВ.

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Як повідомляв УНІАН, КПУ подала заявку до КМДА про проведення 1 травня в центрі столиці – на Хрещатику від Бессарабської площі до Європейської - святкування Міжнародного дня солідарності трудящих.

Водночас керівництво столичної міліції запропонувало комуністам провести першотравневі заходи в іншому місці, оскільки в центрі Києва будуть організовані розваги для дітей.

За словами заступника начальника Головного управління МВС України в м. Києві Ігоря Коваленка, представникам КПУ також було вказано, що їхні масові заходи взагалі недоцільно проводити "у зв'язку з можливістю будь-якої загрози для великої кількості громадян", і їм було запропоновано провести заходи біля Музею Великої Вітчизняної війни. "Але на даний момент перебування їх на території музею також не вирішене, тому що там також проводять заходи підготовчі до 9 травня... Тому питання узгоджується", - сказав Коваленко.