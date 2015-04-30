Столична влада проведе незалежний аудит ПАТ КХ "Київміськбуд"

До наглядової ради підприємства обрані представники міської влади, зокрема, директор Департаменту комунальної власності м. Києва Андрій Гудзь, заступник начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради Володимир Слончак і директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Олександр Спасибко.

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Андрій Гудзь підкреслив, що входження представників міської влади до наглядової ради повернуло столиці контроль над підприємством.

«У першу чергу ми збираємося провести незалежний аудит фінансової діяльності підприємства. Для відкритості та прозорості процесу ми плануємо залучити компанію, яка входить до четвірки кращих брендів зі світовим ім’ям», – зазначив Андрій Гудзь.

Коментуючи питання порядку денного зборів акціонерів про розподіл прибутку 2014 року, він підкреслив, що пропозицію про виділення 30% прибутку на виплату дивідендів не було підтримано.

«На зборах було запропоновано проголосувати про розподіл прибутку таким чином: 60% коштів спрямувати на розвиток, 10% – у резерв, а 30% – дивіденди. Відомо, що дивіденди спрямовуються і до бюджету столиці як акціонеру, що володіє пакетом акцій у розмірі 80%, і ми вважаємо що надходження до міста і всім акціонерам повинні бути більшими, а це – колишні співробітники «Київміськбуду», пенсіонери та інші, тому ми не підтримали цю позицію. Необхідно перевірити і деталізувати призначення коштів, які будуть спрямовані на розвиток. Після цього буде оголошено про проведення позачергових зборів акціонерів для прийняття відповідного рішення щодо розподілу прибутку і виплати дивідендів. Плануємо здійснити це в найближчий місяць-два», – підсумував директор Департаменту комунальної власності м. Києва.