Столична міліція запропонувала КПУ перенести святкування 1 травня з центру Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник начальника Головного управління МВС України в м. Київ, начальник Управління громадської безпеки полковник міліції Ігор Коваленко.

За його словами, була проведена робоча зустріч керівництва главку з представниками КПУ щодо "недопущення масових заходів за їхньою участю в центральній частині міста у зв'язку з тим, що ця частина буде віддана дітям". Коваленко уточнив, що 1 травня на Хрещатику проводитимуться дитячі розважальні заходи як культурного, так і спортивного напрямку. Зважаючи на це, комуністам, а також ветеранським організаціям, які теж планували провести свої масові заходи 1 травня у центрі столиці, рекомендовано змінити локацію.

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Як сказав Коваленко, представникам КПУ також було вказано, що їхні масові заходи взагалі недоцільно проводити "у зв'язку з можливістю будь-якої загрози для великої кількості громадян", і їм було запропоновано провести заходи біля Музею Великої Вітчизняної війни.

"Але на даний момент перебування їх на території музею також не вирішене, тому що там також проводять заходи підготовчі до 9 травня... Тому питання узгоджується", - сказав Коваленко.

Він додав, що в будь-якому разі у місцях, де КПУ проводитиме свою акцію, буде посилено охорону громадського порядку, в тому числі із залученням представників громадських організацій, які входять до об'єднань самооборони.

Коваленко повідомив, що загалом у Києві громадський порядок на травневі свята забезпечуватимуть більше 6,5 тис. представників правоохоронних органів та організацій самооборони, а також курсантів Національної академії внутрішніх справ та бійців Нацгвардії. Він висловив упевненість в тому, що в місті буде забезпечено порядок.

Лише в центрі столиці 1-2 травня громадський порядок охоронятимуть близько 4 тис. правоохоронців та майже 500 військовослужбовців Нацгвардії.

Окремо Коваленко повідомив, що на 9 травня надійшла заявка від представників "Опозиційного блоку" про проведення заходів. "Будуть вестись додаткові перемовини з приводу цього святкування і проведення масових заходів. Я думаю, що воно дещо ще поміняється. А взагалі будемо дивитись по ситуації 1-2 травня", - сказав він.

Також Коваленко повідомив, що столична влада не буде звертатися до суду щодо заборони проведення комуністам першотравневих заходів.

Як повідомляв УНІАН, КПУ подала заявку до КМДА про проведення 1 травня в центрі столиці – на Хрещатику від Бессарабської площі до Європейської - святкування Міжнародного дня солідарності трудящих. Згідно із заявкою, в святкуванні планується участь 6 тис. осіб.

Також у КМДА подано заявки Об’єднання профспілок, організацій профспілок у Києві "Київська міська рада профспілок" про намір провести 1 травня на Трухановому острові форуму профспілкового активу. Передбачається участь 1,5 тис. осіб.

Цього ж дня на Трухановому острові громадська спілка "Труханів острів", БФ "Дніпровський" відкривають фестиваль "На Трухановому острові", який триватиме до кінця жовтня.

Також 1 травня Організація ветеранів України планує провести мітинг біля Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Передбачена участь 5 тис. осіб.