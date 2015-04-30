У КМДА сприятимуть створенню проектів для вивчення української історії та звичаїв

Про це йдеться в повідомленні на офіційному інтернет-порталі КМДА з посиланням на заступника голови КМДА Ганну Старостенко.

«Ми будуємо європейську країну зі щасливою, квітучою нацією, що живе в мирі та добробуті. Виставка «#VKRAINA: подорож в часі» має особливе значення для Києва та країни в цілому. Україна пройшла довгий і нелегкий шлях, перш ніж світове товариство визнало її, як окрему державу з її унікальною нацією. Кожна карта на цій виставці – це не просто погляд європейців на територіальні зміни в нашій країні, це формування її образу з точки зору політичного і культурного аспектів», – сказала заступник голови КМДА під час відкриття мультимедійної виставки, основою якої стали європейські мапи XVI-XVIII ст. та старовинні речі з колекції Музею історії міста Києва.

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Також вона зауважила, що навіть у складний час для нашої держави, митці повинні різнобічно підтримувати незламний патріотичний дух серед мирного населення, а міська влада підтримуватиме такі ініціативи.

«Навіть коли говорять гармати, музи мають надихати на створення нових витворів мистецтва і показувати всьому світу, що Україна впевнено розвивається в усіх сферах, не зважаючи ні на що», – наголосила Старостенко.