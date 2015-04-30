У КМДА сприятимуть створенню проектів для вивчення української історії та звичаїв
Київська міська державна адміністрація разом із соціально відповідальним бізнесом сприятиме створенню проектів, які допомагають вивчати українську історію, культуру, звичаї.
Про це йдеться в повідомленні на офіційному інтернет-порталі КМДА з посиланням на заступника голови КМДА Ганну Старостенко.
«Ми будуємо європейську країну зі щасливою, квітучою нацією, що живе в мирі та добробуті. Виставка «#VKRAINA: подорож в часі» має особливе значення для Києва та країни в цілому. Україна пройшла довгий і нелегкий шлях, перш ніж світове товариство визнало її, як окрему державу з її унікальною нацією. Кожна карта на цій виставці – це не просто погляд європейців на територіальні зміни в нашій країні, це формування її образу з точки зору політичного і культурного аспектів», – сказала заступник голови КМДА під час відкриття мультимедійної виставки, основою якої стали європейські мапи XVI-XVIII ст. та старовинні речі з колекції Музею історії міста Києва.
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Також вона зауважила, що навіть у складний час для нашої держави, митці повинні різнобічно підтримувати незламний патріотичний дух серед мирного населення, а міська влада підтримуватиме такі ініціативи.
«Навіть коли говорять гармати, музи мають надихати на створення нових витворів мистецтва і показувати всьому світу, що Україна впевнено розвивається в усіх сферах, не зважаючи ні на що», – наголосила Старостенко.