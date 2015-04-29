Науковці з "Хортиці" допоможуть відреставрувати деревину, знайдену під час розкопок на Поштовій площі

Як повідомляє прес-служба Міністерства культури України, про це Олейник сказав під час засідання міжвідомчої робочої групи зі збереження та музеєфікації знахідки на Поштовій площі.

Зазначається, що це вже третє засідання групи, що відбулося під головуванням першого заступника міністра культури Ігоря Ліхового і заступника голови КМДА Ганни Старостенко.

Так, представник інвестора доповів, що порушень щодо попередньо ухвалених рішень немає. Відповідно до вимог археологів було змінено план палевого поля, що унеможливлює пошкодження археологічних знахідок. На даному етапі триває узгоджене з планом укріплення опорних стін. По завершенню цього етапу, буде залита бетонна плита. А через 2-3 місяці, після її остаточного висихання, продовжать археологічні дослідження, зазначив Олейник.

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На засіданні було обговорено також поточний стан археологічної знахідки; способи реставрації та музеєфікації пам’ятки; створення інформаційного майданчика з метою оперативного інформування суспільства.

Генеральний директор Національного науково-дослідного реставраційного центру Світлана Стрельникова підкреслила технологічну складність ведення реставраційних робіт мокрої археологічної деревини, особливо з великою кількістю знахідок. До розробки концепції консервації та реставрації деревини залучені науковці Національного заповідника «Хортиця», які мають позитивних досвід у реставрації козацьких «чайок» - дерев’яних човнів. Серед можливих методик реставрації деревини – поліетилен-гліколь, вакуумні камери, гамма-опромінення - пріоритетною визначено методику вакуумних камер. Однак, перед реставрацією всього об’єкту буде проведено ряд експериментальних досліджень та визначено оптимальний спосіб.

У найближчий термін також буде визначено музей, в якому буде представлено деякі археологічні знахідки з Поштової площі, а також фотографії всієї знахідки та перебігу робіт археологів і будівельників.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Київський міський голова Віталій Кличко розпорядився зупинити будівельні роботи на Поштовій площі, де археологи виявили частину вулиці часів Київської Русі та інші артефакти, що належать до XI-XII століть.

Залишки будівель знаходяться у відносно непоганому стані – вони збереглися під товстим шаром грунту. Над цим місцем у XVII-XVIII століттях знаходилася міська пристань. Не виключено, що поруч під шаром землі знаходяться залишки інших будинків.

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Артефакти виявили на місці, де мали зводити новий торговельний центр. У зв’язку з чим влада Києва доручила замовнику будівництва ТЦ на Поштовій площі знайти оптимальне проектне рішення, щоб зберегти залишки древньої вулиці.

Мінкультури своїм наказом створило робочу групу із врегулювання питань, пов’язаних з завершенням археологічних досліджень та музеєфікацією знахідки у районі Поштової площі.

Археологічні розкопки на місці знахідок було призупинено через зсуви грунтів.

16 березня за результатами засідання робочої групи було поінформовано, що найближчим часом на Поштовій площі у Києві відновлять будівельні роботи в рамках її реконструкції зі зведенням підземного торговельного центру, а згодом для продовження розкопок на знайдену древню вулицю повернуться археологи.

Тоді ж директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України Михайло Сагайдак зазначив, що фахівці шукають найдосконалішу методику консервації та музеєфікації знахідок.

У середині квітня у соцмережі з’явилась інформація, що місце розкопок засипано грунтом. Водночас археологи запевнили, що будівельні роботи, які вирішено продовжити на Поштовій площі, з ними погоджені і не мають завдати серйозної шкоди знайденим нещодавно артефактам, датованими XI-XII століттями.